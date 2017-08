Keita, messaggio misterioso su Instagram

di Valerio Cassetta

In palio non c’è solo la Supercoppa. Gli intrecci tra Lazio e Juventus potrebbero andare ben oltre la finale del 13 agosto. La Vecchia Signora è da tempo in pressing su Keita, e il talento senegalese sogna ad occhi aperti la maglia bianconera. Milan, Napoli e Inter non sono riuscite a farlo innamorare. Così dopo l’incontro dello scorso luglio tra Lotito e Marotta nella serata dedicata al sorteggio dei calendari di Serie A, i due dirigenti avranno modo di tornare a parlare della questione. Insomma, per Keita potrebbe essere l’ultima settimana in biancoceleste e il messaggio apparso sul suo profilo Instagram ha destato curiosità tra i suoi seguaci. «Non darti mai per vinto, le grandi cose hanno bisogno di tempo», questa la didascalia apparsa sul social network. Un messaggio di addio o un augurio in vista del match di domenica prossima? Ai "followers" l'ardua sentenza.





© RIPRODUZIONE RISERVATA