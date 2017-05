Keita, prove di disgelo Lotito prepara un contratto da big

di Daniele Magliocchetti

Testa all'Europa League e alla Juve, ma il futuro è dietro l'angolo. Inzaghi, concentratissimo, prepara e carica la squadra, Tare studia i giocatori e pianifica le prime mosse per l'anno che verrà. Corre veloce il finale di stagione, lo sforzo massimo è sul campo, ma al tempo stesso in società si cominciano a stilare i programmi e intensificare i contatti con agenti, giocatori e club. Innegabile che la situazione legata a Keita e al suo rinnovo di contratto tenga banco. Lotito è pronto in prima...

