Keita rallenta la Lazio: Balde rifiuta il Milan, Lotito ha il mercato bloccato

di Daniele Magliocchetti

Ferma, impassibile e furibonda. E con la piazza spaccata. I tifosi sono disorientati, ogni trattativa è bloccata. E’ quasi il caos. Se non si risolve la situazione a breve, si ritorna indietro di un anno. Il mercato della Lazio rischia di subire una brusca frenata a causa di Keita. I quasi 60 milioni che avrebbe a disposizione la società per acquistare nuovi giocatori grazie alla doppia cessione al Milan del senegalese e di Biglia, potrebbero andare in fumo in un battito di ciglia. E così veder naufragare anche...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO