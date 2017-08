La fiaba di Palombi, â€‹uscito tra gli applausi delle gente laziale

di Gabriele De Bari

Dagli Allievi fino alla Serie A, sempre con Inzaghi. Simone Palombi, attaccante di Tivoli, 21 anni, è uno dei fedelissimi del tecnico laziale. E' cresciuto nelle giovanili dove ha vinto anche uno scudetto con la Primavera e, contro la Spal, è arrivato anche il grande momento dell'esordio nella massima categoria. Una partita da ricordare anche se non è coincisa né con la vittoria della Lazio, né con un gol personale: è rimasto in campo per un'ora fino a quando il tecnico l'ha sostituito nell'intento di garantire maggiore esperienza e freschezza alla squadra.



Palombi è comunque uscito tra gli applausi delle gente laziale, che ne ha apprezzato l'impegno. Con Immobile è mancata l'intesa necessaria, del resto comprensibile sia perché era la prima occasione che giocavano insieme, sia perché i biancocelesti hanno disputato un incontro opaco, senza velocità e senza garantire agli avanti palloni importanti da finalizzare. Lo scorso anno Palombi era stato ceduto in prestito alla Ternana in serie B, per giocare e crescere, e l'attaccante, con i suoi 8 gol, contribuì in maniera determinante alla salvezza degli umbri. E' rientrato alla corte di Inzaghi, ha sottoscritto un contratto fino al 2022 e ha esordito in serie A. Nonostante il deludente pareggio, il sogno della giovane punta si è realizzato in una calda serata d'agosto.

