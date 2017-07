La Lazio si presenta ai suoi tifosi, Inzaghi: «Sarà difficile ripetersi ma possiamo restare con le grandi»

di Valerio Cassetta

Si accendono i riflettori al PalaRoller di Auronzo di Cadore. L’intera rosa della Lazio sfila davanti a circa 2mila persone, accolta tra cori e inni. Dallo chef Giocondo allo staff tecnico, passando per i giocatori e lo staff sanitario, gli applausi sono per tutti. Accoglienza particolare per Lulic, Felipe Anderson, Immobile e mister Inzaghi, che non nasconde l’emozione. «Pensando all’anno scorso e vedendo l’entusiasmo che abbiamo ricreato, ritengo che questa sia la cosa migliore che potesse capitarci». Questa l’ammissione del mister, che poi ammette: «Il prossimo anno sarà più difficile, ma ci faremo trovare pronti. Ma con il gruppo, come abbiamo fatto lo scorso anno, possiamo rimanere insieme alle grandi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA