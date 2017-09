La Roma al ballo della debuttante Qarabag: caccia ai tre punti per il terzo posto e non solo

di Ugo Trani

dal nostro inviato BAKU - C'e anche Perotti sul terreno di gioco dello stadio Olimpico di Baku: Di Francesco ha provato a recuperarlo per la seconda gara del gruppo C di Champions, ma l'attaccante si è arreso a metà allenamento. La Roma, arrivata in Azerbaigian all'ora di pranzo, è la migliore del momento: mancano solo Moreno, infortunio muscolare alla vigilia di questa trasferta, e i convalescenti Emerson, Karsdorp e Schick. Il gruppo, insomma, è quello che ha piazzato il tris in campionato e vuole il poker di vittorie contro il Qarabag. Anche perché, in questa competizione, il successo esterno manca da 10 viaggi e soprattutto da quasi 7 anni, l'ultima volta a Basilea il 3 novembre del 2010. Il pareggio interno con l'Atletico, atteso dallo scontro diretto con il Chelsea, tiene in corsa i giallorossi per la qualificazione agli ottavi. Contro le big di Simeone e Conte, serve un'impresa. Ma per riuscirci, bisogna prendere i primi tre punti in Europa di questa stagione. Senza, però, sottovalutare i campioni azeri, al debutto nella fase a gironi, anche ricordando le esperienze negative di Mosca e Borisov con Garcia in panchina.



Di Francesco insiste con la rotazione per preservare i suoi giocatori in questa fase delicata della stagione. Gli incontri ravvicinati non permettono di schierare sempre la stessa squadra e la Roma sarà nuovamente diversa, anche qui a Baku, dall'ultima gara di sabato in campionato. Così, come contro il Verona, il Benevento e l'Udinese sono previsti cinque cambi: entrerebbero Peres, Jesus, Pellegrini, Gonalons e Defrel (ballottaggio con Under) rispettivamente per Florenzi, Fazio, Strootman, De Rossi e Perotti.Domani si gioca alle ore 20 di Baku, le 18 in Italia (diretta su Mediaset Premium Sport canale 370 e Premium Sport HD canale 380). Oltre al misterioso, la Roma dovrà sfidare il vento e anche la pioggia (previsto il temporale proprio durante la partita). La formazione di Gurbanov, 4 titoli vinti di fila in Arzebaigian, ha perso le ultime due gare in Europa. A Copenaghen per 2 a 1 nel ritorno del play off (il gol in trasferta ha regalato però agli azeri la storica qualificazione) e a Londra 6 a 0 contro il Chelsea. Ma in campionato è a punteggio pieno: 5 successi di fila. E vuole fare bella figura nella sua prima al Baku Olimpyia Stadionu, con più di 60 mila spettatori. Perché gioca la squadra della Nazione.

