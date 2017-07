Lazio, 3-0 alla Triestina in amichevole: in gol Immobile, Bastos e Patric

di Valerio Cassetta

Si respira un’aria di festa sotto le Tre Cime di Lavaredo. Tribune esaurite, scambio di saluti a centrocampo tra le tifoserie prima del fischio di inizio, gol ed emozioni. C’è grande entusiasmo per l’amichevole tra Lazio e Triestina allo stadio Zandegiacomo ad Auronzo di Cadore. Nel primo vero test, dopo gli incontri con le rappresentative locali dilettantistiche, i biancocelesti vincono 3-0, grazie alle reti di Bastos, Immobile e Patric, confermando i progressi visti in allenamento, soprattutto dal punto di vista tattico.



. La Lazio scende in campo con il 3-5-2. In porta va Strakosha, Bastos, de Vrij e Radu si muovono in difesa, Luis Alberto agisce in regia a centrocampo, aiutato dalle mezzali Murgia e Lulic, oltre agli esterni Basta e Marusic. In attacco spazio a Immobile, supportato da Felipe Anderson, libero di svariare sul fronte offensivo. Parte bene la Lazio nei primi muniti e solo la traversa al 15’ impedisce a de Vrij di realizzare l’1-0 su un cross di Luis Alberto su punizione. Con il passare del tempo il ritmo si abbassa, le squadre si studiano e le gambe sembrano pesanti. Tutto secondo copione, visto che entrambe le formazioni sono in piena preparazione atletica. La gara si sblocca al 36’ sugli sviluppi di un angolo battuto da Luis Alberto: torre di Murgia per Bastos che insacca da pochi passi a portiere già battuto. La Triestina prova a reagire, ma gli attacchi vengono vengo respinti prontamente e al 40’ la Lazio trova il raddoppio. Immobile intercetta un retropassaggio sbagliato e, superato Perisan, deposita il pallone in porta.. Nella ripresa Inzaghi stravolge la formazione. Tra i pali c’è Guerrieri, mentre Bastos, Hoedt e Wallace agiscono nel pacchetto arretrato. Esordio nel mezzo per Lucas Leiva, con Luis Alberto spostato nel ruolo di mezzala insieme a Murgia, più Patric e Marusic sulle fasce. Confermati Felipe Anderson e Immobile in attacco. Al 58 Patric si divora il possibile 3-0: il suo tiro a tu per tu con il portiere finisce fuori dallo specchio, dopo una triangolazione con Felipe. Al di là del resultato, il tecnico insiste sulla tattica, chiedendo ai suo ragazzi di mettere in pratica tutti gli allenamenti sul 3-5-2. Al 60’ Bastos, Murgia, Luis Alberto, Marusic e Felipe Anderson vengono richiamati in panchina. Al loro posto entrano Luiz Felipe, Oikonomidis, Lombardi, Palombi e Djordjevic. Cambiano gli uomini, non l’economia della gara. Al 74’ Wallace lancia Patric che stoppa il pallone e realizza il 3-0. Nel finale la Lazio prova ad arrotondare il risultato, ma i tentativi di Palombi e Oikonomidis non impensieriscono la retroguardia triestina. Rimasti a riposo Keita, Parolo, Lukaku, Rossi e Milinkovic. Da valutare le condizioni del serbo alle prese con un problema muscolare.: Vargic; Bastos, de Vrij, Radu; Basta, Murgia, Luis Alberto, Lulic, Marusic; Felipe Anderson, Immobile.: Guerrieri; Bastos (59' Luiz Felipe), Hoedt, Wallace; Marusic (59' Lombardi), Murgia (59' Crecco), Leiva, Luis Alberto (59' Oikonomidis), Patric; Felipe Anderson (59' Palombi), Immobile (59' Djordjevic). A disp. Strakosha, Lukaku, Mohamed, Milinkovic, Parolo, , Kishna, Keita,Rossi. All. Simone Inzaghi: Perisan (45' Boccanera); Dell'Amico (73' Cesana), Brandmayr, Aquaro, Pizzul; Bracaletti (82' Erman), Meduri (57' Zazzi), Celestri, Nadarevic (49' Ennali); Mensah [35' Langwa (86' Crevatin)], Franca (65' Colavecchio). A disp. Mori. All. Giuseppe SanninoMarco Zufferli (sez. Udine): 36' Bastos, 40' Immobile, 74' Patric

© RIPRODUZIONE RISERVATA