Lazio, 3-1 alla Primavera in amichevole: recuperato Milinkovic, doppietta per Di Gennaro

di Valerio Cassetta

Un test in famiglia, aspettando i nazionali. Con un organico ridotto, Simone Inzaghi ha organizzato un’amichevole contro la Primavera a Formello. Nessun problema per i biancocelesti che hanno vinto 3-1 con i ragazzi di Bonatti. Ancora una volta spazio al 3-5-2. In porta ha giocato Guerrieri, mentre in difesa si sono mossi Bastos, Wallace e Luiz Felipe. A centrocampo Basta e Radu correvano sugli esterni, completando il reparto con Leiva, Di Gennaro e Crecco. In avanti, dopo due giorni di riposo, è tornato Milinkovic a supporto di Oikonomidis. Buona prova di Di Gennaro, autore di una doppietta, e Basta, che ha segnato il momentaneo 3-0 dopo un’azione insistita. Ancora a riposo Felipe Anderson, reduce da una tendinopatia all’adduttore, e Nani, che in questo momento si trova in Spagna. Durante la prossima settimana lo staff medico valuterà se l’ex Valencia potrà essere a disposizione per la sfida con il Milan, in programma domenica 10 settembre all’Olimpico. L’infortunio al ginocchio subito lo scorso luglio potrebbe rallentare i tempi di recupero del portoghese, che punta a rientrare il prima possibile. Assenti Patric e Luis Alberto, che hanno ricevuto un permesso dalla società, mentre si è rivisto Franjo Prce. Richiamato dal prestito al Brescia, il centrale croato ha partecipato alla partitella nel centro sportivo.

