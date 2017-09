â€‹Lazio, allenamento in Olanda. Immobile scherza con Murgia: «Fai altri gol o solo quelli del 3-2?»

di Valerio Cassetta

Scarico per chi ha giocato contro il Vitesse, lavoro normale per chi ieri è rimasto a riposo. La Lazio si è allenata in mattinata in Olanda, posticipando il ritorno a Roma nel pomeriggio. Inzaghi non ha voluto stressare i suoi ragazzi, evitando di viaggiare nella notte dopo la vittoria in Europa League. Domenica sera i biancocelesti affronteranno il Genoa in trasferta e il mister sarà chiamato a gestire le forze, visti i tanti impegni ravvicinati.



Intanto, nello spogliatoio il clima è alle stelle. Dopo il 4-1 al Milan è arrivato il 3-2 in rimonta con il Vitesse. In gol Parolo, Immobile e Murgia. E proprio questi ultimi due si sono resi protagonisti di un simpatico siparietto. Il bomber partenopeo ha pubblicato su Instagram un video in cui scherza con il giovane Murgia. «Fai altri gol o solo quelli del 3-2?», ha chiesto l’attaccante della Nazionale. Una domanda che ha suscitato l’ilarità del classe ’96, autore anche del decisivo terzo gol in Supercoppa contro la Juventus. «Solo quelli (ride, ndr)», ha risposto Murgia, sempre più uomo del 3-2.

