Lazio, l’ammissione di Biglia: «Rinnovo? Vediamo. Ne parlerò dopo Crotone»

di Valerio Cassetta

Potrebbe cedere alla tentazione del “Diavolo”, Lucas Biglia. Il capitano della Lazio, uscendo dal centro sportivo di Formello, ha detto ad un tifoso: «Non so se resto. Pe quanto riguarda il rinnovo non ho fretta, ne parlerò a fine stagione, dopo il Crotone». Insomma, la trasferta in Calabria potrebbe essere l’ultimo tango di Lucas con la maglia biancoceleste. Nel pomeriggio l’argentino aveva incontrato Lotito, discutendo il suo futuro e valutando anche il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2018. Il prolungamento del matrimonio, però, sembra complicato. Intanto, il corteggiamento del Milan, che ha messo gli occhi anche su Keita, si è fatto sempre più insistente. Il mediano gradirebbe la destinazione rossonera, ma prima di accettare eventuali proposte Lotito dovrà accordarsi con i dirigenti milanisti, che al momento offrirebbero 40 milioni di euro per Keita e Biglia. Il presidente biancoceleste chiede almeno 15 milioni di più. Se Fassone, amministratore delegato del Milan, e Mirabelli, direttore sportivo, dovessero inserire anche una contropartita, approvata da Inzaghi, l’operazione potrebbe concludersi già nelle prossime ore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA