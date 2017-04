â€‹Lazio, ancora due giorni di vacanza: Immobile a Dubai, Keita in Spagna

di Valerio Cassetta

Ha usato il buon senso, mettendo da parte l'amarezza. Simone Inzaghi non se l'è sentita di punire i suoi dopo il pareggio contro il Genoa di sabato scorso. «Ci vediamo mercoledì pomeriggio» ha detto a tutti il tecnico. L'annuncio negli spogliatoi di Marassi è stato accolto come una liberazione da una squadra esausta. I tre impegni ravvicinati e la qualificazione in finale di Coppa Italia hanno prosciugato energie fisiche, ma soprattutto mentali. Inzaghi ha capito che più di ogni altra cosa serviva staccare la spina, così ha concesso tre giorni di totale relax. Serviranno a ricaricare le pile. Da valutare le condizioni di Radu, Parolo e Lulic. Domenica all'Olimpico arriverà il Palermo e la Lazio dovrà sfruttare l'occasione per scavare un solco profondo tra le inseguitrici.



Riposo. Intanto, i calciatori si stanno godendo le vacanze di Pasqua. Qualcuno è tornato in patria, come Keita e Patric in Spagna, Milinkovic in Serbia e de Vrij in Olanda. Altri, invece, hanno scelto il mare per trascorrere qualche ora di relax. Inzaghi, dopo la gara contro il Genoa, ha raggiunto la compagna nella vicina Costa Azzurra, ad Antibes Juan-les-Pins, in Francia. Immobile ha optato per Dubai, meta già visitata durante le feste natalizie. Vacanze romane, infine, per Lombardi, Lulic, Tounkara, Crecco, Wallace, Felipe Anderson e Murgia.

