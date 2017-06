​Lazio, arriva l’ufficialità: l’Atalanta riscatta Berisha

di Valerio Cassetta

Attraverso un comunicato apparso sul proprio sito «La S.S. Lazio comunica che l’Atalanta B.C. ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisto del calciatore Etrit Berisha». I dirigenti dei due club nei giorni scorsi si erano incontrati per definire il trasferimento a titolo definitivo del portiere albanese classe ‘89, arrivato la scorsa estate a Bergamo in prestito. Il costo dell’operazione dovrebbe essere intorno ai 5 milioni di euro. Le trattative tra Lazio e Atalanta in realtà potrebbe proseguire anche in futuro: “Papu” Gomez è finito, infatti, nel mirino dei biancocelesti, che lo hanno individuato come ideale sostituto del partente Keita.

