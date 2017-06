Lazio, Auronzo di Cadore e Marienfeld: doppio ritiro estivo per i biancocelesti

di Valerio Cassetta

Formello, Auronzo di Cadore e Marienfeld. L’estate della Lazio passerà da questi luoghi. Concluso il campionato, i biancocelesti si ritroveranno nel centro sportivo alle porte di Roma intorno al 3 luglio. Sbrigati i controlli ed effettuate le visite mediche di rito, i calciatori partiranno per Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno. Manca ancora l’ufficialità sulle date, ma la Lazio dovrebbe trascorrere sotto le Tre Cime di Lavaredo il periodo compreso tra il 9 e il 23 luglio, giocando alcune amichevoli. Sicuri i match contro una rappresentativa locale e la Spal, neopromossa in Serie A. Lasciato il Veneto, la squadra avrà qualche giorno di riposo e poi ripartirà per la Germania. Marienfeld, infatti, sarà la sede del secondo ritiro estivo biancoceleste. Si stanno ancora definendo i test contro Amburgo e Borussia Mönchengladbach, utili per arrivare al meglio alla Supercoppa Italiana con la Juventus. Dopo la sconfitta in Coppa Italia, Inzaghi vuole prendersi la rivincita con i bianconeri all'Olimpico il 13 agosto.

