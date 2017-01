Il freddo e il vento non hanno fermato la Lazio di Inzaghi. Il gelo dell’inverno ha avvolto il centro sportivo di Formello, ma i biancocelesti hanno continuato gli allenamenti in vista della sfida contro il Crotone. Per la gara di domenica il tecnico dovrà fare a meno di Keita, impegnato in Senegal con la Coppa d’Africa, e degli squalificati, Lulic e Felipe Anderson. A questi potrebbe aggiungersi anche Djordjevic che, ancora alle prese con i postumi dell’influenza, oggi ha lavorato in palestra, senza aggregarsi al gruppo. Al suo posto verrà convocato probabilmente Alessandro Rossi, giovane attaccante della Primavera classe ’97. Per quando riguarda il modulo, il mister dovrebbe affidarsi ancora una volta al 4-3-3. In attacco, oltre a Immobile, potrebbero giocare Luis Alberto e Lombardi, che al momento è in vantaggio nel ballottaggio su Kishna per un maglia da titolare.