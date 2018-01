Lazio, Basta insidia Marusic sulla destra, Caicedo out per il Chievo

di Valerio Cassetta

Ballottaggio a destra in casa Lazio. Basta e Marusic si contendono il posto sulla fascia. Il secondo è tornato ad allenarsi regolarmente da tre giorni, dopo aver saltato per un affaticamento muscolare la trasferta con la Spal dello scorso 6 gennaio. Mister Inzaghi si porterà questo dubbio fino al fischio iniziale della sfida contro il Chievo Verona, in programma domenica allo stadio Olimpico.



Scelte. Nel 3-5-2 disegnato dal tecnico, Lulic correrà sull’out di sinistra, mentre nella mediana agiranno Leiva (in regia), Parolo e Milinkovic. In difesa, de Vrij guiderà il reparto con Wallace e Bastos, preferito a Caceres, che si accomoderà in panchina con Radu, squalificato. In porta confermato Strakosha, mentre in attacco Luis Alberto supporterà il capocannoniere del campionato, Ciro Immobile. Oltre a Lukaku, ancora assenti gli infortunati Caicedo, Di Gennaro e Crecco, che con molta probabilità salteranno la sfida con i veronesi.

