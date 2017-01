Sulla fascia destra si è ripreso il posto da titolare. Dusan Basta, 32 anni difensore della Lazio, è uno dei veterani del gruppo di Inzaghi. Intervistato dal quotidiano serbo “Blic”, l’ex Udinese ha parlato del momento che sta vivendo la squadra: «La prima partita dopo le vacanze è sempre difficile da affrontare. Nonostante questo aspetto, abbiamo giocato bene con il Crotone, creando un gran numero di occasioni. Alla fine la vittoria è stata meritata e ci ha permesso di completare uno splendido girone di andata. I tre punti erano fondamentali, prima di due gare difficili come quella contro l'Atalanta in casa e quella in trasferta contro la Juventus. I bergamaschi sono al top della forma e i bianconeri sono la squadra più forte del campionato».



Obiettivi. Basta si gode il quarto posto in classifica, a un punto dal Napoli, ma non ha dimenticato lo scetticismo di inizio stagione: «Dopo una turbolenta preparazione nessuno si aspettava questo percorso. Abbiamo avuto un approccio modesto, frutto di una preparazione eccellente e di una fantastica atmosfera nello spogliatoio. Champions League? Non so se saremo in grado di raggiungere un piazzamento utile giocarla. In questa stagione sarebbe già un successo finire tra le prime cinque. In ogni caso bisogna aspettare per capire come si svilupperà il nostro cammino. Puntare al terzo posto non rappresenterebbe in quel caso una sorpresa. È semplicemente difficile». Un passo alla volta, dunque. Per Dusan però la stagione è da incorniciare, almeno dal punto di vista personale: «Sono contento di come sto giocando, anche se posso dare ancora di più. La squadra va bene e, se l'atmosfera nello spogliatoio rimarrà la stessa di oggi, sono sicuro che la felicità si protrarrà fino all'ultima giornata. Voglio assolutamente tornare in Europa con la Lazio e non vorrei più fermarmi a causa di un infortunio».