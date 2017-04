â€‹Lazio, Basta: «Siamo tornati grandi. La Juve in finale? Ce la giochiamo»

di Valerio Cassetta

E’ rimasto a riposo con il Palermo, ma tornerà in campo contro la Roma. Dusan Basta è pronto a riprendersi il suo posto nella Lazio di Inzaghi. Il serbo, intervistato da kurir.rs, ha parlato dei risultati sorprendenti raggiunti dalla squadra: «La verità è che nessuno si aspettava questa stagione, ma abbiamo lavorato duramente fin dal primo giorno e siamo soddisfatti per quanto stiamo facendo. La squadra è tornata tra le grandi. L'atmosfera negli spogliatoi è buona e in campo si vede. Inzaghi è un ottimo tecnico, prepara bene le partite e tatticamente è sempre eccellente».



Gioia. Basta ha ricordato il trionfo nel derby di coppa Italia contro la Roma: «Eliminarli in semifinale è stato fantastico. In finale sarà molto difficile. Noi giochiamo con la Juventus, la migliore squadra della serie A, ma c'è sempre la speranza di vincere. Faremo del nostro meglio per vincere la coppa Italia». Infine, l’ex Udinese ha espresso il suo giudizio su Milinkovic-Savic: «E’ uno dei nostri uomini migliori, sta facendo un grande campionato. Non gli resta che continuare così, perché è evidente che ha il potenziale dei migliori giocatori, ma c'è sempre tempo per crescere».



I giocatori della Lazio hanno approfittato delle 24 ore di stop concesse da Inzaghi per rilassarsi un po’. Stefan de Vrij, sfruttando il clima mite della Capitale, ha visitato i Giardini Vaticani, mentre Patric ha fatto un giro nel centro di Roma, tra Colosseo e di Fontana di Trevi. Meno cultura, ma più riposo per Milinkovic. Il serbo, rimasto nella sua villa, ha trascorso il pomeriggio in piscina. Gita allo zoo, invece, per Wesley Hoedt, accompagnato dalla moglie e dalla figlia. L’olandese non è stato l’unico ad aver trascorso il 25 aprile in famiglia: anche Biglia ha passato la giornata insieme ai suoi cari in una parco della città. Sole e mare, infine, per Alessandro Murgia che ha scelto Fregene per ricaricare le batterie. Domani mattina, infatti, la squadra tornerà ad allenarsi a Formello e inizierà a preparare la sfida contro la Roma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA