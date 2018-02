Lazio, de Vrij in dubbio per il Genoa: Luiz Felipe scalpita

di Valerio Cassetta

All’indomani dello 0-0 nella semifinale di andata di Coppa Italia contro il Milan, la rosa biancoceleste è tornata ad allenarsi. Scarico per chi ha giocato ieri a San Siro, seduta normale per chi è rimasto a riposo. Mancano ancora cinque giorni alla sfida di campionato contro il Genoa, in programma lunedì sera all’Olimpico, ma mister Inzaghi vuole gestire al meglio le forze. Tra campionato, sedicesimi di Europa League e ritorno di Coppa Italia, la Lazio affronterà un altro tour de force. Contro i rossoblù non ci saranno Milinkovic e Lulic, squalificati dal giudice sportivo per un turno. In dubbio, invece, la presenza di de Vrij, alle prese con un affaticamento muscolare. L'olandese in mattinata ha effettuato una corsa blanda, senza forzare troppo. Se non dovesse farcela, è pronto Luiz Felipe.



CANDIDATO

Intanto Silvio Berlusconi scommette su Claudio Lotito. Il leader di Forza Italia in merito alla candidatura del presidente della Lazio per un posto al Senato ha ammesso: «È sempre stato vicino alla sua squadra, l’ho seguito con favore – ha rivelato l’ex Premier -. Mi ha parlato della sua voglia di fare qualcosa per l’Italia, sono stato lieto di accoglierlo a Forza Italia. Mi aspetto da lui proposte interessanti sul calcio, sullo sport, ma non solo». Lotito, numero uno anche della Salernitana, è al secondo posto nel listino del collegio proporzionale di Caserta-Avellino-Benevento.



