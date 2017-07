Biglia saluta la Lazio: «Il Milan è una scelta sportiva»

di Valerio Cassetta

La faccia è la stessa dei giorni precendenti. Niente sorrisi e sguardo basso. Biglia, alle 11,30, è uscito dalla porta posteriore dell'Hotel Aurozo. Poche parole per salutare la Lazio e i suoi tifosi: «Il Milan è una scelta sportiva. E' stata una decisione personale ma non mi va di dire i motivi. La Lazio mi ha sempre trattato bene e ai tifosi biancocelesti posso dire solo grazie». Poi si è infilato in una macchina gialla direzione aeroporto di Venezia. L'addio si è consumato così con la squadra al lavoro sul campo e lontana dall'ormai ex capitano.



TUTTI A RAPPORTO

Intanto durante la seduta mattutina il tecnico Inzaghi ha tenuto tutti a rapporto per placare gli animi dopo la rissa di ieri pomeriggio che ha coinvolto Hoedt e Felipe Anderson. Va bene l'adrenalina ma vietato esasperare i toni. Poi via all'unica sessione di giornata tra corsa e potenziamento muscolare. Pomeriggio libero per i biancocelesti. Simone andrà a Sappada dal fratello Pippo che è in ritiro con il suo Venezia.



