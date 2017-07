Lazio, Biglia raggiunge la squadra in ritiro ad Auronzo

di Valerio Cassetta

E' arrivato ad Auronzo di Cadore, Lucas Biglia. Il capitano della Lazio, finito nel mirino del Milan, ha raggiunto i biancocelesti nella sede del ritiro estivo in Veneto. Scuro in volto, l'argentino non ha rilasciato dichiarazioni, salutando all'esterno dell'hotel che ospita la Lazio i membri dello staff tecnico e il team manager Angelo Peruzzi. Il suo arrivo non esclude la partenza per Milano: il pressing dei rossoneri si fa sempre più insistente. Lotito per privarsi del regista chiede intorno ai 20 milioni di euro, ma potrebbe accontentarsi di 18 milioni di euro più bonus.



© RIPRODUZIONE RISERVATA