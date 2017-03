Lazio, Immobile: «Grande risposta a chi ci credeva appagati dopo il derby»

di Redazione Sport

nel corso del programma “Serie A Live” in onda su Premium Sport, l’attaccante della Lazio Ciro Immobile dichiara: “Sono felice per me, per la squadra e per i tifosi: dovevamo dare una risposta a chi diceva che eravamo appagati dopo il derby e l’abbiamo fatto centrando una grande vittoria. Quelle che lottano con noi per l’Europa hanno vinto tutte, la pressione era alta, ma abbiamo risposto da grande squadra. Belotti sta facendo cose straordinarie: sono felice che noi attaccanti italiani facciamo concorrenza ai campioni stranieri che stanno in cima alla classifica cannonieri.”

