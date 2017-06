Lazio, Cataldi felice per l’esordio in Nazionale: «Una bella emozione»

di Valerio Cassetta

La prima volta con la Nazionale A non si scorda mai. Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio che ha trascorso gli ultimi mesi in prestito al Genoa, ieri ha raggiunto un traguardo importante: vestire la maglia dell’Italia. Durante l’amichevole al Castellani di Empoli contro il San Marino, finita 8-0 per gli Azzurri, il è entrato nel secondo tempo al posto di Gagliardini. «Bella emozione ieri. Una bella partita per concludere un bel percorso», ha scritto Cataldi su Instagram. Il regista, infatti, durante l’anno ha sempre partecipato agli stage di Coverciano con il ct Gian Piero Ventura. La stagione di Cataldi però non è ancora conclusa. Il classe ’94 parteciperà alla spedizione dell’Italia Under 21 per gli Europei, in programma dal 16 giugno in Polonia.

