Potrebbe volgere al termine l’avventura di Danilo Cataldi con la maglia della Lazio. Il centrocampista romano classe ’94, infatti, sembra essere a un passo dal prestito al Genoa. Il patron rossoblù Preziosi ieri non aveva nascosto la stima per il giocatore: «Non sarà facile sostituire Rincon. Cataldi ci interessa, ma dobbiamo capire se i biancocelesti sono disposti a darcelo in prestito con qualche opzione di riscatto». Nessun riscatto, la modalità del trasferimento sarà il prestito secco. Chiuso da Onazi lo scorso anno, Cataldi sotto la guida di Inzaghi non è riuscito a trovare continuità nemmeno in questa stagione, venendo relegato in panchina in favore dei vari Biglia, Parolo e Milinkovic. Undici presenze per una totale di 566 minuti giocati: praticamente poco più di 6 partite nel girone d’andata. Un bottino troppo magro per un giocatore entrato dallo scorso giugno nel giro della Nazionale maggiore: prima con Antonio Conte e ora con il ct Ventura. «Il mio desiderio è quello di rimanere, amo la maglia della Lazio e vorrei giocare qui», aveva detto Danilo due giorni fa. Il destino potrebbe allontanarlo da Roma per i prossimi sei mesi, ma il suo sarebbe solo un arrivederci.