Lazio, la Champions ha la coperta troppo corta

di Alberto Abbate

A La Supercoppa ora è lì e fa bella mostra, senza nemmeno un giro di campo, dopo la delusione del pari contro la Spal. Zero a zero (come non succedeva da 24 anni alla prima all’Olimpico) e preoccupazione al centro. Calma: la verità è che la Lazio non è mai stata fra le prime della classe in partenza e forse un passo falso subito può persino essere d’aiuto per capire quanto questa squadra sia incompleta, senza farsi abbagliare oltremodo dalla vittoria sulla Juve. Adesso c’è...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO