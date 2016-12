La Champions come obiettivo. Un'occasione da non perdere. Una Lazio che ha stupito tutti, ma che potrebbe fare ancora meglio nel nuovo anno. Il campo e i risultati hanno dimostrato che la squadra è buona, ma con lungimiranza, una buona strategia e senza spendere cifre folli si può ancora migliorare per dare l'assalto alla Champions. E' quello che ha fatto capire Inzaghi quando ha parlato di obiettivi cambiati dall'inizio della stagione. Una grande chance da cogliere al volo nel mercato di gennaio. Di soldi in cassa non ce ne sono molti, ma già in passato il ds Igli Tare ha dimostrato che si possono acquistare giocatori importanti senza tirar fuori milioni e milioni di euro. I casi di de Vrij e Biglia, entrambi arrivati con una spesa totale di circa 11 milioni di euro, ne sono la dimostrazione più lampante.



ZONE DA RINFORZARE

In avanti il solo Immobile dà la sensazione di non bastare, probabilmente anche tra i pali, visto il rapporto non proprio bellissimo tra il club e Marchetti, si potrebbe migliorare pensando al presente, ma soprattutto al futuro. Il ruolo più urgente è in avanti. Un centravanti che dia qualche cambio a Ciro. Djordjevic, allo stato attuale, non sembra dare segnali confortanti, nonostante goda della stima del tecnico e della società. Un attaccante che possa giocare da boa, ma anche essere in grado di sostituire Keita (a gennaio assente per la coppa d'Africa) e fare l'esterno. Un nome che potrebbe tornare di moda è Fabio Borini, vecchio pallino di Tare, che, ora come ora, non costa poi così tanto. L'ideale per una squadra che vuole alzare l'asticella sarebbe Gabbiadini, ma il suo ingaggio è un problema. Una buona occasione in prestito potrebbe anche essere Zaza che in Inghilterra non sembra essersi ambientato adeguatamente, ma per restare più vicini, perché no, pure Kevin Lasagna del Carpi. C'è anche Paloschi, visti gli ottimi rapporti con l'Atalanta. E sempre qui si potrebbero fare affari per l'estremo difensore. Tra i bergamaschi e la Lazio in ballo c'è il riscatto di Berisha, mentre in uscita c'è Sportiello. Un'operazione quasi apparecchiata. Per la porta, il vero sogno però porta a Mattia Perin del Genoa. Lui sì che rappresenterebbe una svolta per il futuro. Manca davvero poco per far sì che la Lazio abbia solide basi per tentare l'assalto alla Champions.