Lazio, Felipe Anderson richiamato all'ordine: colloquio a Formello con Tare e Peruzzi

di Valerio Cassetta

Non ha preso parte alla seduta pomeridiana, Felipe Anderson. Il brasiliano, entrato nel centro sportivo di Formello, ha avuto un confronto con il ds Igli Tare e il club manager Angelo Peruzzi. Un altro colloquio, dunque, il secondo nel giro di tre giorni, dopo quello avuto lunedì sera al termine di Lazio-Genoa. Qualcuno dice di averlo visto in palestra nel centro sportivo biancoceleste, mentre altri sostengono che non si sia neanche cambiato per allenarsi. In attesa di comunicazioni ufficiali, c’è il rischio che non venga convocato per la sfida di Napoli.



Lunedì sera ha lasciato l’Olimpico scuro in volto, Felipe Anderson. Cappello nero in testa con la visiera schiacciata verso il naso, quasi a coprire lo sguardo, rivolto verso il basso. Il brasiliano era appena uscito dallo spogliatoio, dove aveva avuto un confronto con mister Inzaghi. Il tecnico lo aveva mandato in campo contro il Genoa al 70’ con l’obiettivo di risollevare le sorti dell’incontro, in quel momento fermo sull’ 1-1. L’ingresso di Felipe non ha cambiato gli equilibri: il suo atteggiamento è sembrato quello di un giocatore svogliato, lontano anni luce dal Felipe che fece innamorare tutto l’ambiente.



Dagli spalti è arrivato qualche fischio, mentre i compagni in campo lo hanno inviato anche in maniera decisa a dare il massimo. Al termine del match, poi, è mister Inzaghi ha avuto un confronto con Felipe, confessando di aspettarsi di più da uno come lui, in grado di spaccare le partite con le sue potenzialità. Felipe, ragazzo particolarmente sensibile, non ha preso benissimo queste parole, aggiunte al dispiacere per la sconfitta. Tra polemiche e rimproveri più o meno diretti, il brasiliano pare si sia sentito eccessivamente criticato e bersagliato. In realtà, Felipe gode della stima di tutti, ed è per questo che intorno a lui si sono create grandi aspettative.





