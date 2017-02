Lazio, contro il Pescara sarà 4-3-3: de Vrij ok, Keita dalla panchina

di Valerio Cassetta

Modulo che vince non si cambia. Dopo la convincente prestazione contro l’Inter, mister Inzaghi andrà avanti con il 4-3-3. In mattinata a Formello sono iniziate le prove tattiche in vista della trasferta di Pescara, in programma domenica alle ore 15.00. Marchetti sarà confermato tra i pali, mentre il quartetto difensivo sarà composto a destra da Basta, favorito su Patric, Radu a sinistra e al centro la coppia de Vrij-Wallace. L’olandese, rimasto a riposo ieri in via precauzionale, ha smaltito l’affaticamento al flessore, rimediato lo scorso martedì in allenamento. A centrocampo, invece, tornerà Milinkovic. Il serbo sarà una delle due mezzali, insieme a Parolo, che affiancheranno Biglia in regia. In attacco Immobile sarà supportato da Felipe Anderson e Lulic. Quest’ultimo è in vantaggio nel ballottaggio con Keita. Il senegalese, infatti, potrebbe partire dalla panchina. Da verificare, infine, le condizioni di Lombardi, che si è limitato ad un lavoro in palestra per un problema al ginocchio. Oltre all’esterno ex Ancona, alla seduta mattutina era assente anche il giovane bomber Alessandro Rossi, “prestato” alla Primavera di Bonatti che domani affronterà il Trapani.

