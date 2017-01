Il ramadan è finito. Ciro Immobile è tornato al gol. E l'ha fatto nella partita diventata più difficile quando nemmeno un rigore era servito a sbloccarla. Ormai il cronometro aveva cominciato l'ultimo minuto quando uno sciagurato retropassaggio finiva per diventare un prezioso assist per centravanti che scaricava di destro tutta la sua rabbia per il lungo digiuno. Una rete al Crotone ultimo significava tanto: la fine di un periodo lunghissimo, ben 7 giornate senza segnare, e l'insperata vittoria per la squadra al culmine di una gara non giocata bene, con troppi errori e scarse occasioni. Quello che, almeno nei pronostici, era considerato un turno agevole ha costretto i tifosi a una sofferenza indicibile fino all'ultimo secondo del lungo recupero.



Immobile aveva cercato il gol con pervicacia, trovando nel portiere Festa un avversario bravo e attento. Poi il finale che scacciava le paure, che allignavano sugli spalti dell'Olimpico, e regalava all'attaccante napoletano il sorriso dei giorni più belli. Per festeggiare, nonostante il freddo pungente, gettava all'aria la maglietta correndo a torso nudo e rimediando l'inevitabile ammonizione ma, dopo tanto attendere, un giallo non poteva cancellare la grande soddisfazione per aver deciso il match. Il calciatore biancoceleste e della Nazionale è salito a quota 10, al termine del girone d'andata, e adesso andrà alla caccia del bonus, che incasserà qualora dovesse raggiungere 20 gol. Una sfida nella sfida con il presidente Lotito. Intanto è tornato protagonista e decisivo, si è sbloccato, cominciando il nuovo anno nel modo migliore.