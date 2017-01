«Abbiamo sofferto perché non siamo riusciti a segnare subito, però abbiamo battuto 15 corner, abbiamo fatto 15 tiri in porta e la vittoria è più che meritata. Chiudiamo il girone d'andata con 37 punti, un ottimo bottino». Simone Inzaghi non nasconde la soddisfazione per il successo della sua Lazio arrivato grazie al gol nel finale di Immobile. «Penso che alla fine questi 3 punti siano meritati - dice il tecnico biancoceleste a Premium Sport -. Immobile? Non l'abbiamo mai perso, per noi è sempre stato importante anche in queste gare in cui non ha segnato. Sono contento che il gol vittoria l'abbia fatto lui». Biglia distratto dalle voci del mercato? «No, lui è il nostro capitano. Ha sbagliato il rigore ma ha fatto una buona gara. Per noi lui è importantissimo e lo sarà sempre, poi i rigori li sbaglia solo chi li tira. È un leader indiscusso. Obiettivo Champions? Siamo lì, abbiamo fatto 37 punti, sono tanti. Siamo stati bravi ma ora dobbiamo continuare a fare bene nel girone di ritorno».