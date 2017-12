Lazio, le pagelle: Lulic e Anderson entrano e accendono lo show

di Gabriele De Bari

STRAKOSHA 6

Una parata su Trotta e brividi fuori programma quando cincischia con i piedi.



PATRIC 5,5

Primo tempo farraginoso: perde palloni, sbaglia inserimenti e lanci. Si rinfranca in parte nel secondo.



DE VRIJ 6

Il Crotone in attacco è poca cosa e l’olandese, vicino ai saluti, non incontra particolari problemi.



