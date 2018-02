Lazio, Cutrone chiede scusa a Inzaghi: pace fatta dopo il gol di gomito

di Valerio Cassetta

Pace fatta tra Simone Inzaghi e Patrick Cutrone. Al termine della semifinale di andata di Coppa Italia di San Siro, finita 0-0, l’attaccante del Milan si è scusato con il mister della Lazio. Il motivo? Domenica scorsa, in occasione della gara di campionato, la punta rossonera aveva negato di aver segnato il gol del momentaneo 1-0 con il gomito, nonostante le immagini lo smentissero. A distanza di tre giorni, Cutrone sembra essere tornato sui suoi passi, ammettendo di aver fatto gol in maniera irregolare. In settimana il giudice sportivo non ha preso provvedimenti nei confronti di Cutrone, ritenendo involontario il colpo di mano.

