â€‹Lazio, da Auronzo un messaggio per Nouri: «Continua a combattere»

di Valerio Cassetta

«Siamo con te, continua a combattere». Questo il messaggio della Lazio per Appie Nouri, giocatore dell’Ajax 20enne a cui sono stati diagnosticati dei seri e permanenti danni cerebrali. Sabato scorso durante il match amichevole contro il Werder Brema, l’olandese di origini marocchine è svenuto in campo per un malore e, una volta soccorso, è stato trasportato in ospedale ad Amsterdam in elicottero. La terapia intensiva non gli ha evitato delle gravi conseguenze celebrali. La notizia ha fatto il giro del mondo e non ha lasciato indifferente la Lazio. I calciatori biancocelesti, al termine dell’allenamento odierno ad Auronzo di Cadore, hanno posato tutti insieme, mostrando una maglia con il nome di Nouri. La foto è stata pubblicata sul profilo Instagram del club biancoceleste, accompagnata dal messaggio di vicinanza per il centrocampista.

