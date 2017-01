Cappellini, trombette e fuochi d’artificio. Anche il capodanno è diventato social. I calciatori della Lazio allo scoccare della mezzanotte hanno postato in rete i loro auguri per l’arrivo del 2017. Thomas Strakosha su Instagram ha pubblicato un vero e proprio bilancio degli ultimi dodici mesi, scrivendo: «Un altro anno finisce, mi ha insegnato a non mollare mai e a lavorare sempre forte per i miei sogni. Perché mollare? Dobbiamo ringraziare Dio per la salute e pregare per continuare ad averla. Lavorando forte, i nostri sogni possono diventare realtà». Anche Ciro Immobile, attraverso il profilo Instagram condiviso con la moglie Jessica, non è stato da meno: «Auguriamo a tutti un felice anno nuovo e che i vostri desideri possano sempre avversarsi. Chiudiamo questo 2016 con felicità, amore e speranza. Quando hai una famiglia da amare,quando hai la salute che ti sostiene, puoi dire di aver ricevuto tutto dalla vita».



Sintetico, diretto e in inglese, invece, il messaggio di auguri di Keita Balde Diao: «Happy new year!». Sulla linea del senegalese anche Felipe Anderson che dal Brasile ha scritto: «Felice anno a tutti». Oltre a Milinkovic e Luis Alberto, anche Cataldi e Murgia non hanno fatto mancare i loro auguri. Il primo, postando una foto in cui indossa un paio di occhiali luminosi, ha scritto: «Buon 2017 a tutti!». Il secondo invece, promosso ad agosto in prima squadra dopo l’esperienza in Primavera, su Twitter ha cinguettato: «Vorrei che questo 2016 non finisse mai! Un anno da incorniciare. Il meglio deve ancora venire. Benvenuto 2017!». Mister Inzaghi, che ha trascorso l’ultimo dell’anno in famiglia, per oggi ha concesso una giornata di riposo ai suoi. Domani pomeriggio, invece, si tornerà a lavorare a Formello in vista della sfida contro il Crotone, in programma domenica 8 gennaio all’Olimpico (ore 15.00).