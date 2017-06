Lazio, intesa raggiunta con de Vrij: la firma sul rinnovo prima del ritiro

di Daniele Magliocchetti

Mai così vicini. Lazio e de Vrij la svolta è dietro l’angolo. La firma prima della partenza per il ritiro. Questo è l’obiettivo della società. Salutati o quasi Biglia e Keita, da tempo Lotito si è concentrato sull’olandese. Un pressing che sta portando i suoi frutti, anche perché c’è il sì del difensore che, a sua volta, sta provando a mettere fretta ai suoi procuratori per arrivare alla parola fine, prendere la penna e mettere nero su bianco. L’intesa sull’ingaggio c’è, oltre 2 milioni di euro a stagione bonus inclusi, resta solo da limare qualche piccolo dettaglio legato alle presenze e a come far scattare altri premi per alzare un po’ lo stipendio. La fumata bianca è vicina, ma ancora non definitiva per via della clausola rescissoria.



L’INCONTRO

Un’opzione che ha voluto inserire la Seg, l’agenzia olandese che cura gli interessi del giocatore. In un primo momento, patron Lotito non era molto d’accordo, ma poi si è andati avanti e si sta trattando sul valore da dare a questa particolare postilla da mettere nel nuovo contratto. Inizialmente si era partiti da oltre 40 milioni chiesti dalla Lazio, mentre la Seg chiedeva esattamente la metà, anche per avere più margine di manovra qualora ci fossero club interessati. In questa sessione o nella prossima.





