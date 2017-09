Lazio, de Vrij e Luis Alberto puntano il Sassuolo. Ballottaggio Patric-Mauricio in difesa

di Valerio Cassetta

Simone Inzaghi può sorridere. La rifinitura porta buone notizie: de Vrij e Luis Alberto si allenano e vengono provati tra i titolari per il Sassuolo. Lo spagnolo era apparso ottimista già prima della seduta. «Come stai? Giocherai domani?», gli ha chiesto un tifoso all’entrata del centro sportivo di Formello. «Penso di sì», ha risposto sorridendo il trequartista. Smaltita la botto al piede, rimediata giovedì contro lo Zulte Waregem, Luis Alberto domani si muoverà dietro a Immobile. Nel 3-5-2 disegnato da Inzaghi tornerà anche de Vrij al centro della difesa con Radu a sinistra e Patric a destra. L’ex Barcellona al momento è in vantaggio su Mauricio per giocare dal primo minuto. Ancora indisponibili, invece, Basta, Bastos e Wallace. Pochi dubbi a centrocampo: Lucas Leiva agirà in cabina di regia, supportato dalle mezzali Milinkovic e Parolo. Sugli esterni spazio a Lulic sulla sinistra e Marusic a destra. Partiranno dalla panchina, infine, Lukaku e Nani, ormai recupero dall’infortunio al ginocchio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA