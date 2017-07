â€‹Lazio, Di Gennaro: «Giorno più importante della mia carriera. Onorato di essere qui»

di Valerio Cassetta

Seduta facoltativa ad Auronzo di Cadore. Dopo l’allenamento in mattinata, mister Inzaghi ha concesso un pomeriggio di relax ai suoi giocatori. Qualcuno ne ha approfittato per farsi massaggiare dai fisioterapisti, altri invece hanno lavorato in palestra. Intanto, dopo aver effettuato le visite mediche presso la clinica Paideia a Roma, il nuovo acquisto Davide Di Gennaro ha raggiunto la squadra in ritiro sotto le Tre Cime di Lavaredo.



Arrivo. Prima di varcare i cancelli del campo Zandegiacomo, il centrocampista classe ’88 ha detto: «Penso sia il momento più importante della mia carriera. Non ho ancora parlato con Inzaghi. Sono molto felice. Un messaggio per i tifosi? Forza Lazio». Svincolato dopo aver disputato l’ultima stagione al Cagliari, Di Gennaro ha firmato un contratto triennale con la società biancoceleste. Intervistato da Mediaset Premium Sport, l’ex Milan ha poi aggiunto: «Sono molto felice, orgoglioso e onorato di essere qui. Spero di contribuire a fare una buona stagione. Ho lavorato tanto per arrivare in questa squadra. Ringrazio il presidente, il direttore e il mister che mi hanno dato fiducia e spero di ricambiarla».



. In attesa di essere presentato questa sera al PalaRoller insieme a tutta la rosa, il regista ha ammesso: «Sono un giocatore duttile, ho giocato trequartista, ma posso fare anche la mezzala. Sarà il mister a trovare la collocazione ideale, io sono a disposizione. Sono partito molto presto da casa per essere qui, ci sarà tempo per conoscere tutti». Infine, prima di indossare la maglia di allenamento e concedersi una corsetta tra i boschi, Di Gennaro ha svelato: «Appena ho saputo dell’interessamento della Lazio non ho ascoltato altre proposte. Anche per questo non ho rinnovato col Cagliari perché aspettavo la chiamata di un top club come è la Lazio. A prescindere dall’Europa, la proposta della Lazio era quella prioritaria e ho fatto di tutto per essere qui».

