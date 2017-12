Lazio, differenziato per Wallace, non sarà rischiato con la Sampdoria

di Valerio Cassetta

Squadra che vince non si cambia. Non per scelta, ma per necessità. Le ricadute di Basta e Wallace (che oggi ha svolto un lavoro differenziato e non sarà convocato per Genova), oltre ai problemi fisici di Felipe Anderson, Nani e Di Gennaro, limitano le opzioni di mister Inzaghi. Contro la Sampdoria, domenica sera a Marassi, per la settima volta di fila la Lazio andrà in campo con la stessa formazione. Avanti con il 3-5-2. Confermato Strakosha tra i pali. In difesa giocheranno Bastos, de Vrij e Radu. A centrocampo Leiva sarà in regia, supportato dalle mezzali Milinkovic e Parolo. Sugli esterni correranno Marusic a destra e Lulic a sinistra. Il bosniaco è in vantaggio nel ballottaggio con Lukaku, che potrebbe subentrare a gara in corso. Gli ultimi dubbi saranno sciolti nella rifinitura di domani mattina a Formello, prima della partenza per la Liguria. In avanti Luis Alberto supporterà Ciro Immobile. L’attaccante della Nazionale, rimasto a secco contro la Fiorentina, vuole tornare al gol e alla vittoria, che manca dal derby perso contro la Roma.



