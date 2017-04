Lazio, domani giocatori in visita ai bambini della Fondazione Santa Lucia

di Valerio Cassetta

Roma. La rosa non sarà da Champions, ma il cuore è da scudetto. Dopo la sconfitta contro il Napoli, la Lazio vuole tornare a regalare sorrisi. Felipe Anderson, Wallace e Murgia, fresco di rinnovo fino al 2022, faranno visita ai pazienti del centro di neuro-riabilitazione infantile della Fondazione Santa Lucia. I calciatori biancocelesti incontreranno domani pomeriggio i bambini dell’ospedale di via Ardeatina. Accompagnati dall’aquila Olympia e da alcuni dirigenti, gli atleti visiteranno prima il reparto, e poi si intratterranno con il pubblico presso il Centro Congressi della Fondazione. Sarà l’occasione per dare il via all’asta online ( www.fondazionesantalucia.it) delle maglie utilizzate e autografate da Immobile, Parolo e de Vrij. L’olandese ha donato anche i propri scarpini, che saranno venduti insieme ad altro materiale ufficiale del club. Il ricavato dell’asta, che si concluderà il 12 maggio, sarà destinato alle attività cliniche e di ricerca del centro. Sono oltre 300, infatti, i bambini, affetti da gravi lesioni cerebrali congenite, che la Fondazione assiste, realizzando percorsi di riabilitazione dai primi mesi di vita fino all’età adulta.

