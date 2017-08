â€‹Lazio, emergenza contro la Spal: Leiva, Felipe e Lukaku rischiano il forfait

di Valerio Cassetta

Euforia a mille, infermeria piena. La Lazio prosegue a Formello la preparazione in vista della prima di campionato contro la Spal. Spinti dall’entusiasmo per la vittoria in Supercoppa Italia con la Juventus, i biancocelesti proveranno a partire con il piede giusto anche in Serie A. Difficilmente Simone Inzaghi potrà schierare la formazione migliore. Keita, ancora assente alla seduta di allenamento, non sarà della partita a meno di clamorose sorprese, mentre restano da valutare le condizioni di Lukaku e Felipe Anderson, che non hanno partecipato alla seduta odierna, e Leiva, uscito per crampi nella finale con i bianconeri. Quest’ultimo ha svolto un lavoro differenziato con il preparatore Bianchini, ma solo domani nella rifinitura si capirà se potrà giocare contro i ferraresi. Intanto, il tecnico ha continuato le prove tattiche per non farsi trovare impreparato al match di domenica sera. Avanti con il 3-5-2: Palombi è stato testato in coppia d’attacco con Immobile, mentre Luis Alberto si è mosso in regia, affiancato da Parolo e Milinkovic che al momento sono in vantaggio su Lulic. Il bosniaco nel pomeriggio si è recato in Paideia per un controllo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA