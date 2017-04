Lazio, emergenza contro il Napoli: si fermano Immobile, de Vrij e Biglia

di Valerio Cassetta

Sì alla Champions League, ma senza correre rischi. Dopo la finale di coppa Italia, Inzaghi vuole raggiungere anche il Napoli al terzo posto in classifica, distante appena quattro punti. Domenica sera, all’Olimpico, i biancocelesti avranno l’occasione per ridurre il divario, ma il tecnico dovrà fare i conti con l’infermeria. Immobile, de Vrij e Biglia, infatti, non hanno partecipato all’allenamento pomeridiano. Il primo, rimasto a riposo in via precauzionale, è alle prese con un affaticamento alla coscia, già accusato la scorsa settimana con la Nazionale, mentre il secondo ha lamentato un fastidio all’adduttore. La situazione più preoccupante, però, riguarda Biglia: l’argentino si è fermato per un problema a carico dell’adduttore sinistro. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno, ma difficilmente sarà a disposizione per la sfida contro i partenopei. Se Inzaghi dovesse riproporre il 3-5-2, al suo posto, in regia, verrà impiegato Parolo, ma le prove tattiche scatteranno solo domani. Sicuramente, contro la squadra di Sarri, il tecnico laziale dovrà fare a meno di Marchetti. Il portiere, come confermato dal dottor Rodia, coordinatore dello staff medico biancoceleste, “ha riportato un trauma distorsivo importante a carico del ginocchio destro con lesione del legamento collaterale”. L’estremo difensore verrà tenuto a riposo per alcune settimane, ma solo dopo gli esami specifici si potrà escludere definitivamente l’intervento chirurgico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA