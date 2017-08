â€‹Lazio, Felipe Anderson: «Proveremo a cambiare la storia contro la Juventus»

di Valerio Cassetta

Proverà a recuperare fino all’ultimo, Felipe Anderson. Il brasiliano della Lazio non vuole saltare la finale di Supercoppa Italia con la Juventus, in programma domenica sera all’Olimpico. Un fastidio muscolare, accusato lo scorso 30 luglio durante l’amichevole con il Bayer Leverkusen, lo ha costretto a fermarsi, ma la grinta non gli manca: «La voglia di giocare è quella di sempre - ammette l’ex Santos ai microfoni di Mediaset Premium -. Mi stavo preparando al massimo per la stagione. Mi sono allenato tanto durante il ritiro, e poi ho avuto questo piccolo problema che stiamo risolvendo. Oggi devo provare e spero di essere a disposizione del mister per domenica». Felipe ci crede e non vede l’ora di fare coppia in attacco con Ciro Immobile: «Ora gioco un po’ più in avanti. Il mister e i compagni sanno che possono contare su di me in ogni ruolo, ma lì davanti posso esprimere al meglio il mio gioco. Sono fiducioso per fare una grande stagione».



Supercoppa. L’obiettivo è iniziare con una vittoria, ma non sarà facile battere i Campioni d’Italia. «Dobbiamo lavorare tanto non solo per questa partita che è la prima - sottolinea il numero 10 biancoceleste -, ma anche per tutta la stagione. Con la Juve sarà molto importante e dobbiamo giocare al meglio». La Lazio, tuttavia, non parte con i favori del pronostico. Un aspetto che non sembra preoccupare Felipe: «Conosciamo il nostro valore e il nostro punto di forza, sappiamo cosa possiamo fare, e l’anno scorso abbiamo creato uno stile di gioco. Adesso non bisogna sbagliare più, senza errori prossimo crescere ancora. Troviamo sempre una Juventus con la bava alla bocca, che entra su tutti i palloni per vincere. L’abbiamo provato sulla nostra pelle e proveremo a cambiare la storia». Rispetto alla finale di Coppa Italia, persa a maggio contro i bianconeri, nella Lazio mancherà Lucas Biglia: «E’ diverso giocare con o senza di lui - rivela Anderson -, perché tutti lo conoscono e sanno a cosa serve un giocatore così. Ora è arrivato un altro Lucas, Leiva, che è un giocatore forte e non ha bisogno di niente, e poi c’è anche Luis Alberto. Chiunque giocherà in quel ruolo farà delle buone prestazioni».



Mercato. Se Felipe non dovesse farcela, al suo posto giocherà Keita, corteggiato proprio dalla Juventus. «E’ motivatissimo e si allena alla grande - assicura il brasiliano -. Abbiamo fiducia in lui. Se non gioco e il mister sceglierà lui, Keita dovrà dare il 100% e spero che possa fare bene. Il suo futuro? Non mi pace parlare di questo. Tutti conosciamo la su forza, lo stiamo tanto. La società sa cosa fare e siamo tranquilli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA