Lazio, Felipe Anderson punta il derby. In serata festa del Club Terracina

di Valerio Cassetta

Palestra e partitella. Prosegue così l’allenamento della Lazio in vista del derby con la Roma del 18 novembre. Mister Inzaghi ha pochi uomini a disposizione. Ben nove elementi sono impegnati con le rispettive nazionali. Strakosha, Lukaku, Milinkovic, Luis Alberto, Parolo, Immobile, Murgia, Bruno Jordao e Pedro Neto torneranno solo la prossima settimana. Lavoro a ranghi ridotti, dunque, nel centro sportivo di Formello, ma con un Felipe Anderson e un Wallace in più. I due brasiliani, dopo aver smaltito i rispettivi problemi muscolari, da ieri si allenano in gruppo. La tendinopatia all’adduttore è ormai un ricordo per Felipe, che sogna di rientrare nella lista dei convocati per la stracittadina. Lo staff tecnico, in accordo con quello sanitario, eviterà di esporlo a inutili rischi, ma potrebbe comunque portarlo in panchina all’Olimpico. Intanto, l’ex Santos, insieme a Luiz Felipe, in serata farà visita al Lazio Club Terracina. Sarà presente anche il presidente Claudio Lotito e verrà esposta la Supercoppa Italiana, conquistata ad agosto contro la Juventus.

