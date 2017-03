Lazio, Felipe Anderson visita l’Istituto “Via del Calice”: «Pronti per Sassuolo, gara importante»

di Valerio Cassetta

Dribbla gli avversari, ma non le domande dei bambini. Felipe Anderson, insieme a Crecco e Luis Alberto, ha fatto visita all’Istituto Comprensivo "Via del Calice", in zona Capannelle, a Roma, nell’ambito dell’iniziativa “Dalla scuola allo stadio, il modo giusto di sostenere lo sport”. I calciatori della Lazio, accompagnati dall’aquila Olympia, hanno intrattenuto gli alunni, rispondendo ai loro quesiti. Tra selfie e autografi, Felipe ha ripercorso le tappe che hanno preceduto la sua carriera da professionista: «Una grande difficoltà è stata allenarsi e fare tanti sacrifici, mentre tutti i miei amici andavano a divertirsi. Quella è la fatica più grande, anche più di correre». Intervistato a margine dell’evento da Lazio Style Channel, l'ex Santos ha poi commentato il momento attuale: «A Formello siamo in pochi, ma ci divertiamo. In ogni allenamento bisogna comunque dare tutto, il resto dei compagni ora è impegnato con le rispettive nazionali. Le prossime partite sono importanti, bisogna farsi trovare pronti».



© RIPRODUZIONE RISERVATA