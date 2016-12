«Giochiamo una sola competizione. Aspettiamo ancora con grande curiosità alcuni giocatori come Luis Alberto». Il ds della Lazio Igli Tare, parlando prima della sfida contro la Fiorentina, non ha lasciato spazio ad interpretazioni: il mese di gennaio non prevede grandi operazioni. Tuttavia, durante il mercato non si escludono colpi di scena. Al di là degli acquisti, i dirigenti biancocelesti sono impegnati con il rinnovo dei contratti di Biglia, de Vrij e Keita, che scadranno nel 2018. La Lazio non vuole perdere i suoi gioielli e sta lavorando per prolungare gli accordi.



In attesa di sviluppi, nel reparto offensivo potrebbe esserci qualche novità. Filip Djordjevic, relegato ai margini del progetto Lazio, è da tempo nel mirino del Genoa. Lotito lo valuta 5 milioni. La trattativa è in fase di definizione e i rossoblù hanno già in tasca l’ok del giocatore, che accetterebbe volentieri la destinazione. Per sostituire il serbo, Tare pensa a Paloschi dell’Atalanta, che però assicura di non voler lasciare Bergamo. In mancanza di alternative, Inzaghi ha già individuato il possibile sostituto di Djordjevic. Si tratta del baby bomber Alessandro Rossi, promettente attaccante della Primavera della Lazio, già convocato per la sfida contro la Fiorentina e ormai in aria di definitiva promozione in prima squadra.