Lazio, Gomez o Muriel per sostituire Keita

di Alberto Abbate

Amici-nemici. Non solo la Roma, adesso la Lazio sfida anche il Milan per Gomez. Ieri mattina l’agente Riso (anche di Petagna e Baselli, ancora senza rinnovo col Toro) era nella capitale per approcciare lo sbarco del Papu, il pomeriggio a Milano per parlarne con Mirabelli. Tare comunque ci prova, anche se da Bergamo smentiscono offerte. La verità è che il club biancoceleste deve portare avanti gli affari senza avere il denaro nelle mani. La proposta sarà di 10 milioni più il cartellino di Berisha, per il quale è già stato approntato il riscatto lo scorso weekend.





