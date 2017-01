â€‹Lazio, Hoedt: «Ottimo momento. Qui sono felice, ma voglio giocare»

di Valerio Cassetta

Roma. Crea, spreca e vince. La Lazio di Simone Inzaghi ieri sera ha trionfato in Coppa Italia contro il Genoa per 4-2. Djordjevic, Hoedt, Immobile e Milinkovic hanno firmato il successo dell’Olimpico. I rossoblù di Juric, che avevano pareggiato momentaneamente grazie alle reti di Pinilla e Pendev, non sono riusciti ad arginare gli attacchi biancocelesti.



In zona mista, Wesley Hoedt ha parlato del match e del suo momento di forma: «Sono contento per la vittoria, abbiamo fatto una bella gara. Siamo quarti in classifica, oggi abbiamo passato il turno, siamo molto felici. Se gioco poco? È una situazione molto difficile per me, ne ho parlato con il mister e lui mi ha spiegato la situazione. Non posso fare altro che aspettare e vedere che succede. Quando entro faccio quello che devo fare, di più è impossibile. L'unica cosa che posso fare è il mio lavoro». Poi sul mercato ha aggiunto: «Sono cresciuto tantissimo, ormai sono un altro difensore, un altro uomo. Ho un contratto con la Lazio e sono felice qui, però voglio giocare».

