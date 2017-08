â€‹Lazio, Hoedt ufficiale al Southampton: «La mia storia finisce qui. Resterò per sempre laziale»

di Valerio Cassetta

Good bye, Lazio. Wesley Hoedt saluta i biancocelesti e si accasa al Southampton. Il centrale olandese, arrivato a Roma nell’estate del 2015, approda in Premier League per una cifra vicina ai 17 milioni di euro, bonus compresi. Sul suo profilo Instagram, il difensore ha scritto un sentito messaggio di addio: «Dopo due anni sta per finire la mia storia con questa grande società - ammette il classe ‘94 -, dove sono arrivato come ragazzino e partirò come uomo. Voglio ringraziare il popolo laziale per avermi sempre fatto sentire a casa, mi avete sempre dato il vostro sostegno! Grazie per questo! Una parola speciale per il direttore Tare, che ha sempre creduto in me e da cui ho imparato tanto. Dopo questo, voglio ringraziare il mister Inzaghi, tutti i miei compagni della squadra, tutto lo staff e tanti altri con chi ho lavorato in questi due anni! Sarò sempre laziale, per L'ultima volte GRAZIE e sempre forza Lazio!». La società inglese ha poi dato l’ufficialità del trasferimento sul proprio account Twitter.



Intanto, la squadra tornerà ad allenarsi domani. Luis Alberto, Immobile e de Vrij si sono concessi una giornata in barca tra Capri e Positano. Mare anche per Dusan Basta, avvistato sulle coste di Fregene a pochi chilometri da Roma, mentre Felipe Anderson non si è allontano dalla Capitale. In mattinata il brasiliano ha continuato le terapie per smaltire la tendinopatia all’adduttore, mentre nel pomeriggio ha passeggiato per Villa Borghese con il suo pastore tedesco. Niente riposo, infine, per Alessandro Murgia. L’autore del gol vittoria in finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus ha preferito allenarsi in mattinata a Formello.

