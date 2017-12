Lazio, i giovani da rivedere, Leiva e Anderson suonano la carica

di Gabriele De Bari

VARGIC 5

Sul vantaggio parte nettamente in ritardo e accompagna la palla in porta, sbaglia clamorosamente una rimessa con le mani.

PATRIC 5,5

Piantato sul primo gol, prova a riscattarsi in altre situazioni ma l'errore è pesante.

BASTOS 6

Una partita tranquilla, senza amnesie.

LUIS FELIPE 5,5

Responsabile sul raddoppio belga, quando concede tempo e spazio all'avversario per battere in porta.

BASTA 6

Gioca con la fascia da capitano, porta avanti palloni interessanti, si batte bene.

MICELI 6

Non è semplice giocare in un centrocampo così giovane, sbaglia qualche lancio ma è sempre nel cuore del match.

MURGIA 6

Primo tempo timido, troppo ai margini del gioco, ripresa da protagonista quando lievita di rendimento e di ritmo.

LUKAKU 5,5

Riluttante alle incursioni, nonostante i richiami di Inzaghi che lo sollecita continuamente, gli riesce un solo spunto nel secondo tempo.

CRECCO 5,5

L'impegno c'è, il costrutto meno. Cicca un buon pallone per firmare l'uno a uno, quando ci riprova non trova la porta.

PALOMBI 5,5

Si muove con discernimento, cercando di dettare il passaggio, ma non incide e finisce spesso in fuori gioco.

CAICEDO 6,5

Non assiste Luis Felipe sul raddoppio, sguarnendo il primo palo sul corner, si riscatta firmando il 2-1 di testa.

LEIVA 7

Il suo ingresso cambia volto al centrocampo, segna una rete gioiello con un gran colpo di tacco.

ANDERSON 7

Dà la scossa alla manovra offensiva biancoceleste, crea superiorità numerica e situazioni interessanti. Dopo quasi 5 mesi, un ritorno importante per Inzaghi.

WALLACE 5

Rischia il rosso per un fallo, su una veloce ripartenza, distratto nell'azione che porta al successo belga.

INZAGHI 6

In una serata senza valore di classifica regala la passerella internazionale a tanti giovani interessanti, ritrova Anderson anche se non riesce a evitare la prima sconfitta, nonostante una bella reazione sul 2-0.

Gabriele De Bari



© RIPRODUZIONE RISERVATA