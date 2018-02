​Lazio, Immobile cameriere per una sera alla SoSpe. Siparietto Suor Paola-de Vrij

di Valerio Cassetta

Camerieri per una sera. Ciro Immobile, Pedro Neto e Stefan de Vrij hanno fatto visita alla So.Spe, l’associazione Solidarietà e Speranza di Suor Paola, che s prende cura di ragazze madri, bambini e adolescenti. I giocatori della Lazio, arrivati per l’ora di cena, hanno servito ai tavoli le portate e si sono concessi a selfie e autografi. Simpatico siparietto tra Suor Paola e de Vrij: «Questa sera faremo due cose: la prima è far firmare a Stefan un accordo tra me e lui soltanto, non con Lotito, per farlo restare alla Lazio altri tre anni - ha scherzato Suor Paola -. Poi siccome abbiamo sempre portato fortuna prima delle partite, stavolta chiediamo a Ciro di segnare contro in Napoli e di mostrare la maglia, sotto la divisa della Lazio, con la scritta So.Spe».



