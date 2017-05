Lazio, Immobile: «La squadra viene prima di tutto. Oggi Olimpico fantastico»

di Valerio Cassetta

Il gruppo viene prima del singolo. Ciro Immobile non ha dubbi. Al termine della vittoria per 7-3 contro la Sampdoria, utile per ipotecare un posto in Europa League, l’attaccante della Lazio ha commentato il successo in zona mista: «Sono felice, posso solo ringraziare i miei compagni che mi hanno permesso di fare così bene, raggiungendo la quota raggiunta nel mio anno da capocannoniere al Torino. Lo stadio era fantastico, il biancoceleste era ovunque e non hanno mai smesso di cantare. E' stata una bellissima festa». Sul rigore, lasciato calciare a Felipe Anderson, il bomber della Nazionale ha detto: «So che la squadra viene prima dei singoli: so che sono vicino alla vetta, ma il mio pensiero è stato far felice un compagno. Si lavora per portare gioie e emozioni al pubblico che ci sostiene. Giornate come oggi ti restano dentro. Il nostro obiettivo è il quarto posto». Su Keita ha poi aggiunto: «Mi piace scherzare con tutti, con lui ho un bel rapporto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA